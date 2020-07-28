نقابة المهن التعليمية: بدء صرف معاشات الدفعة المستحقة لورثة المعلمين.. غدًا
مصراوي:
أعلنت نقابة المهن التعليمية أن، غدًا الأربعاء، يبدأ صرف دفعة المعاشات المستحقة لورثة المعلمين الذين يستحقون الصرف.
وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أصدر تعليمات مشددة للمسؤولين عن المعاشات بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بضرورة توفير المبالغ اللازمة للدفعة المستحقة لمعاشات الورثة؛ ليتم صرفها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت النقابة، أنها تمكنت من توفير المبالغ اللازمة وتوفير دفعة المعاشات؛ ليبدأ صرفها بدءًا من الغد بناء على تعليمات نقيب المعلمين.
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