نقابة الأشراف ناعية "طبيب الغلابة": سيبقى خالداً في القلوب بسيرته وعمله

كتب - محمود مصطفى:

نعت نقابة السادة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز الـ76 عاماً، قضاها في قناعة وزهد وإخلاص وتفاني تأدية للرسالة والأمانة التي تربى ونشأ عليها.

وذكرت النقابة في بيانها اليوم، أن الفقيد خلد ذكراه بفضل تواضعه وإخلاصه في عمله وعلمه، وأنه كان مثالاً يحتذى به في التمسك بالهدي النبوي الذي ورد فيه عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، قوله:"خير الناس أنفعهم للناس"، مشددة على أنه رحل عن الدنيا بجسده لكنه سيبقى خالداً في القلوب بفضل ما تركه من سيرة حسنة وعطاء وعمل صالح ومحبة صادقة لهذا الوطن وشعبه العظيم فنال ما لم ينله غيره من آيات الشكر والعرفان.

يذكر أن الفقيد الدكتور محمد مشالي، من مواليد قرية التسماح التابعة لمحافظة البحيرة عام 1944م، وقد تخرج في كلية طب جامعة القاهرة عام 1967م، وأفنى عمره في خدمة الفقراء زاهداً عن متاع الدنيا لينال محبة الجميع في مصر والعالم.