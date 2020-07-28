أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

أقل مقدم 50 ألف.. الإسكان تعلن كراسة شروط الأراضي المتميزة في 14 مدينة

09:06 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
أقل مقدم 50 ألف.. الإسكان تعلن كراسة شروط الأراضي المتميزة في 14 مدينة

أراضٍ بالإسكان المميز

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الثلاثاء، استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان المتميزة.

وتتضمن الأراضي السكنية المتميزة، 1719 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 مترًا، وحتى 1200 متر، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، لـ100 ألف جنيه، لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.

وجاءت كراسة شروط الحجز على النحو التالي:

أراضي بالإسكان المميز أراضي الإسكان كراسة شروط الأراضي المتميزة وزارة الإسكان

الخبر التالى:

مرشح مستقبل وطن بالجيزة يبحث مع أمناء المراكز النهوض بالنشاط الرياضي بالمحافظة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير هام من "التعليم" للمدرسين والعاملين بالوزارة