رئيس الوزراء يُتابع استعدادات تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة رقم 27 لكأس العالم لكرة اليد رجال "مصر 2021"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

واستعرض وزير الشباب والرياضة الموقف التنفيذى للصالات المغطاة المستضيفة لفعاليات البطولة، والذى تضمن ما تم من أعمال سواء فى الصالات الجديدة، أو التى يتم رفع كفاءتها، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز الأعمال متقدمة، فيما يتعلق بالصالات المغطاة فى كل من العاصمة الادارية الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب، وستاد القاهرة، والمقرر لها أن تستضيف فعاليات البطولة، وسيتم الانتهاء منها فى المواعيد المحددة، واستعرض الوزير الموقف الخاص بصالات التدريب التى تم اختيارها لاستضافة المنتخبات اثناء التدريب.

وقدم الوزير عرضاً لمختلف الترتيبات والفعاليات المقرر إقامتها قبل وأثناء البطولة، والاحتياجات المالية المطلوبة لإتمام هذه الفعاليات على أكمل وجه بما يليق بسمعة مصر ومكانتها.

ووجه رئيس الوزراء، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل الموازنة التقديرية لإقامة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال "مصر 2021"، وذلك بالتنسيق بين كل من وزراء التخطيط والمالية والشباب والرياضة، والجهات المنفذة، مؤكداً على أهمية ظهور البطولة بالمظهر اللائق بمصر، وبما يعكس حضارتها وقدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.