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شيخ الأزهر ناعيًا طبيب الغلابة: ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

06:03 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
شيخ الأزهر ناعيًا طبيب الغلابة: ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

طبيب الغلابة

كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء.

وقال فضيلة الإمام الأكبر خلال تغريدة عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر": "رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية، وعلم يقينًا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى حتى في آخر أيام حياته، فاللهم اخلف عليه في دار الحق وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفقيد الدكتور محمد مشالي، من مواليد البحيرة عام 1944م، وقد تخرج في كلية طب القاهرة عام 1967م، ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء.

أحمد الطيب الأزهر الشريف طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي فيسبوك تويتر

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