نوح العيسوي خطيبًا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ).

ودعت وزارة الأوقاف، المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

ويعد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، من أكفأ شباب الوزراة، ويتمتع بسيرة طيبة وعلاقات جيدة منذ قدومه إلى وزارة الأوقاف، مع تولي الدكتور محمد مختار جمعة مهام منصبه قبل سبعة أعوام.

وشغل الدكتور نوح العيسوي مناصب عدة بوزارة الأوقاف، أبرزها عضو المكتب الفني للوزير، قبل أن يتولى مؤخرا منصب وكيل الوزارة لشئون المساجد، وهو أحد أصغر وكلاء الوزارة سنا، طبقا لسياسة الدكتور محمد مختار جمعة بالاعتماد على الشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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