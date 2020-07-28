أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

نوح العيسوي خطيبًا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

05:51 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
نوح العيسوي خطيبًا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ).

ودعت وزارة الأوقاف، المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

ويعد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، من أكفأ شباب الوزراة، ويتمتع بسيرة طيبة وعلاقات جيدة منذ قدومه إلى وزارة الأوقاف، مع تولي الدكتور محمد مختار جمعة مهام منصبه قبل سبعة أعوام.

وشغل الدكتور نوح العيسوي مناصب عدة بوزارة الأوقاف، أبرزها عضو المكتب الفني للوزير، قبل أن يتولى مؤخرا منصب وكيل الوزارة لشئون المساجد، وهو أحد أصغر وكلاء الوزارة سنا، طبقا لسياسة الدكتور محمد مختار جمعة بالاعتماد على الشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

اقرأ أيضا:

الأوقاف: نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفسية

نوح العيسوي وزارة الأوقاف مسجد السيدة نفيسة عيد الأضحى محمد مختار جمعة

الخبر التالى:

شيخ الأزهر ناعيًا طبيب الغلابة: ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير هام من "التعليم" للمدرسين والعاملين بالوزارة