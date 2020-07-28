"الإسكان": بدء تسليم الوحدات السكنية بـ"روضة الغردقة" لساكني المناطق غير الآمنة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ تسليم الوحدات السكنية، بمشروع روضة الغردقة، لمستحقيها من ساكني بعض المناطق العشوائية غير الآمنة، وذات المسكن غير الملائم، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت إشراف عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومسئولي صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم تنفيذ مشروع التطوير، والذي تضمن إنشاء 250 بيتاً، وكل بيت به حوش بمساحة إجمالية 150 م2 لكل بيت، بجانب 600 وحدة سكنية، بمساحة 90 م2، كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة، ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة.

من جانبه، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم أمس تسليم عدد من الوحدات لمستحقيها إلحاقاً بالقرعة العلنية التي أجرتها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يوم 9/7/2020، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تسليم الوحدات، من تعقيم للقاعات، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وسيتم تسليم باقي الوحدات لمستحقيها تباعاً بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع التطوير في إطار التعاون المشترك بين الصندوق، ومحافظة البحر الأحمر، سعياً من الدولة لتوفير حياة آمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.​