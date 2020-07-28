لجنة الاستغاثات الطبية بـ"الوزراء" ترفع المعاناة عن الطفل "زياد" محارب السرطان

كتب- محمد غايات:

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية لحالة الطفل زياد التي تم نشرها عبر أحد المواقع الإلكترونية، والذي يعاني مرض السرطان ولا تقوى أسرته على تكلفة العلاج والأدوية؛ خصوصًا أنه لم يستطع الدخول إلى المستشفيات المعنية بعلاج الأورام.

وقامت لجنة الاستغاثات الطبية على الفور، بالتواصل مع والدة الطفل زياد الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، والتي أفادت أن ابنها يعاني ورمًا خبيثًا بالجسم، ويتابع حالته الصحية مع مستشفى أبو الريش، والذي بدوره وجهه إلى معهد الأورام أو مستشفى 57357.

ومن جانبها، طلبت لجنة الاستغاثات الطبية من أهل الطفل ضرورة إرسال الأشعة والتقارير على "الواتس آب"، وبعد التواصل مع الطبيبة هناء رشاد، استشاري الأورام بمستشفى 57357، وإحاطتها بالحالة أفادت أن هذه الحالة تعاني مرضًا مناعيًّا وعليه يمكن إرسالها إلى كل من أ.د داليا حلمي، وأ.د إلهام حسني، أساتذة المناعة بجامعة عين شمس للتقييم والمناظرة.

وفي الوقت نفسه، تم التواصل مع أ.د عزة طنطاوي، استشاري أورام الأطفال بجامعة عين شمس، وتم إحاطتها بحالة الطفل، والتي أفادت بضرورة إرسال الحالة إلى أ.م.د صفا متبولي؛ لمناظرة والحالة وتقييمها، اليوم الثلاثاء، وجار متابعة الحالة واتخاذ اللازم.

وتم صباح أمس حجز الطفل بمستشفى هرمل لعلاج الأورام، وبدأ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، مع التزام لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بتوفير قرار العلاج على نفقة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.