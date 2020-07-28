أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

03:20 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان".

"داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم".

كما أرسل برقيات تهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين ووكلاء وأعضاء مجلس النواب وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن أصدق التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمه الإسلامية والعربية وعلى مصرنا الغالية قيادة وحكومة وشعبا بالخير والأمان والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

خالد عبدالعال الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عيد الأضحى المبارك

الخبر التالى:

لجنة الاستغاثات الطبية بـ"الوزراء" ترفع المعاناة عن الطفل "زياد" محارب السرطان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي