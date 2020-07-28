محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان".

"داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم".

كما أرسل برقيات تهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين ووكلاء وأعضاء مجلس النواب وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن أصدق التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمه الإسلامية والعربية وعلى مصرنا الغالية قيادة وحكومة وشعبا بالخير والأمان والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.