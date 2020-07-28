"حماة الوطن": ندفع بـ٦٠ مرشحًا "فرديًّا" بانتخابات "الشيوخ" على مستوى المحافظات

قال الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، إن الحزب بدأ في حملته الانتخابية لاستحقاق مجلس الشيوخ على مستوى محافظات الجمهورية والمقرر انعقادها للمصريين بالخارج يومي 8 و9 أغسطس، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس.

وكشف زكريا عن الدفع بما يقرب من ٦٠ مرشحًا بالنظام الفردي على مستوى المحافظات، فضلًا عن مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية المعلن عنها، وبذلك يكون الحزب من أكثر الأحزاب دفعًا بالمرشحين المؤهلين لذلك الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية أدلى بها، أن الحزب في انعقاد مستمر مع الهيئة العليا وقياداته؛ من أجل متابعة نشاط المرشحين وأيضًا دعمهم على كل المستويات، لافتًا إلى التزام المرشحين بالجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت زكريا إلى ضرورة تغيير مصطلحات قديمة؛ مثل نائب خدمات يبحث عن مصالح دائرته أو مصالحه الشخصية، إلى نائب يبحث عن مصالح الوطن.

وأشار زكريا إلى أن أهمية الغرفة التشريعية الثانية تتمثل في زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، وضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.