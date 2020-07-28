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مؤشر البحث العلمي : 14 ورقة ضمن خريطة طريق أولويات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا

03:07 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
مؤشر البحث العلمي : 14 ورقة ضمن خريطة طريق أولويات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا

القاهرة- أ ش أ:

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر يوليو الحالي عن 14 ورقة سياسات قطاعية ضمن خريطة طريق أولويات واستعدادات البحث العلمي في مصر لمرحلة ما بعد كورونا وهي (التعليم، الصحة والدواء، الزراعة والغذاء، البيئة، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، الطاقة، المياه، النقل، العمران، الفضاء والاستشعار عن بعد، الاقتصاد، البحوث الاجتماعية، والثقافة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي).

وأشار المؤشر إلى أن خريطة الطريق تضمنت 234 توصية أولوية يجب العمل عليها في القطاعات المختلفة للاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، لافتا إلى أنه شارك في إعداد الأولويات للبحث العلمي قطاع المجالس النوعية والمكتب الفني بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف أن الخريطة تضمنت خططا تنفيذية لبعض مشروعات البحوث والتطوير، والتي طرحتها الأكاديمية بالفعل للتنفيذ في 21 يوليو الحالي.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر، بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.​

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البحث العلمي فيروس كورونا الصحة والدواء التعليم الصناعة البترول والثروة المعدنية

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