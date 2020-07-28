وزيرة الثقافة: المسارح المتنقلة تصل المنتج الثقافي للقرى والنجوع لتحقيق العدالة الثقافية

كتب- محمد سامي:

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس محمد أحمد مرسي، أول نموذج مسرح متنقل شامل ملحقاته من معدات إضاءة ووحدات توليد كهرباء ودورات مياه متنقلة واستوديو متنقل، والذي قامت بتنفيذه شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع ٩٠٩ الحربي).



جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي" التابع لوزارة الإنتاج الحربي، لبحث سُبل التعاون في تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة.



وأوضح مرسي أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بدور الفن والثقافة في المجتمع وفي تنمية العقول لدى الشباب؛ لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها القضايا المهمة، إلى جانب نشر الوعي بالدور الذي تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة في مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية؛ ومن بينها دعم المسارح المتنقلة سواء برفع كفاءة الموجود منها حالياً أو التصنيع الجديد.



وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم التعاقد مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنفيذ عدد (٦) مسارح متنقلة وتجهيزها بكل ملحقاتها من إضاءة وكاميرات وأي تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربي.



ومن جانبها، أعربت عبد الدايم عن ثقتها التامة في الدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الثقافة ونشر الوعي، وعن ثقتها في ما شاهدته خلال جولتها للاطلاع على نموذج المسرح المتنقل الذي تم تنفيذه كنموذج أول، والذي يعكس المقومات التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي والتي يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأي أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى وزارة الإنتاج الحربي لتأهيلها للعمل من جديد، وقد لاقت استحسانًا كبيرًا، وهذا ما دعا إلى الرغبة في زيادة التعاون بين الطرفين.



وأوضحت وزيرة الثقافة أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد عناصر منظومة المسارح المتنقلة للوصول بالمنتج الثقافى إلى المناطق الأكثر احتياجًا ودعم الفرق الفنية بالمحافظات، وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعى والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة، مضيفة أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلاءم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.