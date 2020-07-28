مصر للطيران: تشغيل 15 رحلة أسبوعيًا إلى الكويت أول أغسطس المقبل

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت، بمعدل 15 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 1 أغسطس، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه من المخطط أن تُسير الخطوط الجوية رحلتين يوميًا إلى الكويت ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات.

واضافت مصر للطيران، أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، طالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة في كل دولة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الشركة الى أنه يمكن للركاب حجز تذاكرهم من خلال مركز الاتصالات 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.