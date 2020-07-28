أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

تعمل وَفق أحدث النظم.. مدير "الخدمة الوطنية": مجمع الروبيكي يضم 7 مصانع جديدة

12:53 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
تعمل وَفق أحدث النظم.. مدير "الخدمة الوطنية": مجمع الروبيكي يضم 7 مصانع جديدة

اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز المشروعات الخدمة

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مستعرضًا عدد المصانع التي يضمها مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، في كلمته خلال افتتاح المدينة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي في مرحلته الأولى يضم 7 مصانع.

وأضاف أمين: المصانع هي؛ مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، ومصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وأشار مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن صناعة الغزل والنسيج والملبوسات من الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام؛ حيث يتزايد الطلب على منتجاتها بالتزامن مع الزيادة السكانية.

حضر الافتتاح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فضلًا عن حضور عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين ولفيف من القيادات العسكرية والشرطية والإعلاميين.

اللواء مصطفى أمين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المدينة الصناعية بالروبيكي الرئيس عبد الفتاح السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عن "عملية عسكرية" بسبب سد النهضة: "اللي خايف مش بيهدد"