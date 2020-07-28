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السيسي: تريليون جنيه حجم استثمارات تطوير المنظومة المائية

12:50 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
السيسي: تريليون جنيه حجم استثمارات تطوير المنظومة المائية

السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي

كتب-أحمد مسعد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدينة الروبيكي، اليوم الثلاثاء، إن مصر حريصة جدًّا على التفاوض بنية خالصة مع السودان وإثيوبيا؛ لتحقيق اتفاق عادل بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى عدم التوقيع إلا على ما يحقق مصالح مصر.

وأضاف السيسي أن حجم الاستثمارات الذي سوف يضخ في مجال تطوير المنظومة المائية يقدر بـ"تريليون" جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تنشئ محطات عملاقة من تحلية البحر، وتنفذ مشروع تبطن وتأهيل 120 ألف ترعة، ما تقلل من البخر الذي تتعرض له تلك الترع.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لديها خطة منظمة تعمل عليها حتى 2037، مطالبًا المصريين بالمشاركة في هذه المشروعات والحفاظ عليها وليس البناء عليها.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

السيسي تطوير المنظومة المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الروبيكي السودان إثيوبيا سد النهضة

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