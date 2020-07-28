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السيسي عن تشغيل 39 قطارًا جديدًا في العيد.. "كله بالحساب"

12:29 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
السيسي عن تشغيل 39 قطارًا جديدًا في العيد.. "كله بالحساب"

تشغيل القطارات الجديدة


كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدينة الروبيكي، اليوم الثلاثاء، إن 1.1 تريليون جنيه مصري تم إنفاقها في 4 سنين على قطاع النقل.

وأضاف السيسي: "كان مستهدف في شهر يوليو أن كل القطارات والعربات والجرارات وكل إشارات السكة تكون خلصانة".

أما عن تشغيل 39 قطارًا جديدًا، فقال السيسي: "لازم قبل العيد".

بينما عقب كامل الوزير، وزير النقل، مخاطبًا الرئيس: "دي هدية منك للشعب".

ليضيف السيسي: "لأ مش هدية، كله بالحساب، والناس اللي بتسمعني بتقول لي، متتصداش للكلام ده عشان شعبيتك.. لأ، هاخد تمني من ربنا، عشان القطاع ده مايبقاش خردة.

وتابع الرئيس: "أرجو عمل تقرير عن عمارة الشربتلي في الزمالك التي تضررت من أعمال حفر مترو الأنفاق"، ليرد كامل الوزير: "التقرير طلع، وجار حقن العمارة".

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

القطارات الجديدة السكة الحديد الرئيس السيسي

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