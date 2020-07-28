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السيسى للمصريين: "الأسد محدش ياكل أكله"

12:03 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
السيسى للمصريين: "الأسد محدش ياكل أكله"

السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "الأسد محدش بياكل أكله، والأسد مش كلام، خلي كل واحد أسد صغير في مكانه".

جاء ذلك ردًا على قلق المصريين فيما يتعلق بملف أزمة سد النهضة.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي،:"قلق المصريين مشروع، وأنا معاكم فيه، كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى قادر وقوي وجامد، كل ما تشتغل كل ما تبقى قوي، وحقك محدش هياخده منك، لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمة، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، احترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".

وتابع السيسي: "قلقانين صح، طب نعمل إيه، نشتغل ومنامش، بنعمل 20 ألف كيلومتر تبطين للترع عشان نقلل الفقد، أهالي القرى يساعدوا في المرحلة الأولى خلال سنة وهيقلل فقد المياه، ونحافظ على المصارف والترع".

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