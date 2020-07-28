رئيس الهيئة الهندسية: 13 منطقة صناعية جاهزة للافتتاح في أكتوبر المقبل
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن 13 منطقة صناعية في 12 محافظة جاهزة للافتتاح في أكتوبر القادم.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي المنطقة الصناعية في الروبيكي، أن المنطقة تم تنفيذها على مساحة 450 فدانا.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الروبيكي، وتضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.
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