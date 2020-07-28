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مطار القاهرة يسيِّر 147 رحلة طيران تقل 15380 راكبًا.. اليوم

10:46 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
مطار القاهرة يسيِّر 147 رحلة طيران تقل 15380 راكبًا.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولى إن المطار يشهد، اليوم الثلاثاء، 68 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10335 راكبًا من جنسيات مختلفة، ويغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5045 راكبًا.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولى رحلات دولية فيروس كورونا

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