أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

نقابة الأطباء تنعي "طبيب الغلابة": قضى عمره في خدمة الناس

10:44 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
نقابة الأطباء تنعي "طبيب الغلابة": قضى عمره في خدمة الناس

طبيب الغلابة

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور محمد مشالي المُلقب بطبيب الغلابة، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة غير القادرين من المرضي

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، بحسب بيان صحفي.

طبيب الغلابة وفاة طبيب الغلابة نقابة الأطباء

الخبر التالى:

مطار القاهرة يسيِّر 147 رحلة طيران تقل 15380 راكبًا.. اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عن التدخل عسكريًّا في إثيوبيا: "إحنا بنتفاوض ولو فيه ضرر يبقى علينا كلنا"