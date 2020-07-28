نقابة الأطباء تنعي "طبيب الغلابة": قضى عمره في خدمة الناس
10:44 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور محمد مشالي المُلقب بطبيب الغلابة، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة غير القادرين من المرضي
وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، بحسب بيان صحفي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
92482
عدد المصابين
-
34838
عدد المتعافين
-
4652
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16600737
عدد المصابين
-
10168522
عدد المتعافين
-
655202
عدد الوفيات
إعلان