نقابة الأطباء تنعي "طبيب الغلابة": قضى عمره في خدمة الناس

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور محمد مشالي المُلقب بطبيب الغلابة، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة غير القادرين من المرضي

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، بحسب بيان صحفي.