​​برلماني يطالب بإزالة العقبات أمام التصالح في مخالفات البناء

(مصراوي):

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجود حالة من اللغط في تطبيق إجراءات التصالح بمخالفات البناء، محذرًا من أن ذلك قد يكون له تأثير سلبي في تحقيق المأمول من هذا القانون.

ولفت النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن هناك صعوبة لدى بعض المواطنين في التعامل مع ملف التصالح، وهو الأمر الذي يستوجب من السلطة التنفيذية العمل على شرح وتبسيط الإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء.

وشدد جون طلعت، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد الغرامات المقررة للتصالح، داعيًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتعاون الإدارات المحلية مع المواطنين لإنجاح ملف التصالح وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استغلال المدة المقررة للتصالح والتي ستنتهي في سبتمبر المقبل، والعمل على سرعة تقنين الأوضاع عملا بما نص عليه القانون.