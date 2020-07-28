وزيرة الثقافة تنعى الناقد حسن عطية: ترك بصمات واضحة في المسرح المصري

(مصراوي):

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الناقد المسرحي الدكتور حسن عطية أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي غيبه الموت منذ ساعات، بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم: "الراحل شارك بقوة في الحفاظ على المكانة المميزة للمسرح المصري، على المستويين الأكاديمي والعملي، حيث عمل طوال مشواره الممتد على إعداد أجيال من المسرحيين في مصر والوطن العربي".

وأضافت عبدالدايم: "ترك الراحل بصمات بارزة على المهرجان القومي للمسرح أثناء توليه رئاسته وجميع المحافل التي شارك فيها"، مشيرة إلى أن مؤلفاته المتعددة التي تناولت الكثير من الجوانب المتخصصة، ستبقى مراجع أساسية للدارسين والمهتمين بفنون المسرح.

يذكر أن الدكتور حسن عطية أستاذ نظريات الدراما والنقد بأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الشعبية ورئيس قسم التنشيط الثقافي بأكاديمية الفنون، عمل رئيسًا لتحرير مجلة الفن المعاصر، الناقد المسرحي بمجلة الكواكب، رئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح السابق، رئيس جمعية نقاد السينما المصريين الأسبق، نال عضوية الكثير من المؤسسات المتخصصة منها المجالس واللجان العلمية في حقول المسرح والسينما والتليفزيون، اتحاد الكتاب ونقابة المهن التمثيلية، حاصل على دكتوراه فلسفة الفنون عن المنهجية السوسيولوجية في النقد من كلية الفلسفة والآداب جامعة الأوتونوما بمدريد، أشرف على وناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بأكاديمية الفنون والجامعات المصرية والعربية، شارك في العديد من الملتقيات والمهرجانات والمؤتمرات الدولية المسرحية والسينمائية والأدبية في مصر والوطن العربي وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ترجم وراجع العديد من النصوص والكتب المترجمة عن الأسبانية وقدم أكثر من كتاب لمبدع مصري وعربي فى مجالات القصة والرواية والمسرح والسينما كما قدم للعديد من أعمال كتاب ونقاد المسرح فى مصر وعمان والعراق، نشر العديد من الكتب الخاصة بالمسرح والسينما والفنون الشعبية منها الثابت والمتغير .. دراسات في المسرح والتراث، فضاءات مسرحية، سناء جميل .. زهرة صبار قمرية ، الرومانسية .. يوتوبيا السينما المصرية، نجيب محفوظ في السينما المكسيكية وغيرها.