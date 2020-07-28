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برلماني يطالب بمحاكمة كل من يعيد بث فيديو الاعتداء على المواطن المصري في الكويت

02:26 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
برلماني يطالب بمحاكمة كل من يعيد بث فيديو الاعتداء على المواطن المصري في الكويت

النائب حسين أبو جاد

(مصراوي):


طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بمحاكمة كل من يعيد بث فيديو الاعتداء على المواطن المصري في الكويت.

وقال أبو جاد في بيان له، إنه لابد من محاسبة ومحاكمة كل من يعيد نشر الفيديو المسيئ للمواطن المصري، خاصة بعد التدخل السريع من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والموقف المشرف من الحكومة الكويتية مؤكدًا أن هذا الحادث فردي والجانب الكويتي كان على مستوى المسئولية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وجهت الشكر للحكومة الكويتية، على سرعة القبض على الجاني واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونيًا، لافتة إلى وجود تعاون وتنسيق بين الجانبين المصري والكويتي عالي المستوى.

حسين أبو جاد مجلس النواب الكويت حزب مستقبل وطن المواطن المصري في الكويت

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