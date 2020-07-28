70 قطعة من 3 عصور.. الآثار تضع اللمسات النهائية لمتحف المطار قبل افتتاحه (صور)

بلوكات وتماثيل لرمسيس الثاني.. الآثار تعلن كشفًا أثريًا جديدًا في

(مصراوي):



بدأ فريق العمل في متحف المطار بمبنى ركاب "3" في وضع القطع الأثرية المقرر عرضها، طبقًا لسيناريو العرض المتحفي، تمهيدًا للافتتاح الوشيك.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المتحف سيصبح بعد افتتاحه عنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت.

وأشار وزيري إلى أن المتحف سيعرض 70 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، كانت موجودة بعدد من المتاحف المصرية، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن معظم القطع التي سيتم عرضها كانت محفوظة داخل مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني.

وأضاف عثمان: "من أهم القطع الأثرية التي سيتم عرضها مومياواتين في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة، فيما ترجع المومياء الثانية إلى العصر المتأخر، وتصور رجلًا في الوضع الأوزيري".

وأكد عثمان أن من أجمل القطع المعروضة تمثال من البرونز للإله إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس.

وأكمل: "تضم القطع أيضًا مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر ومجموعة من البورتريهات من العصر المتأخر"، لافتًا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال الإضاءة وبطاقات الشرح.

وأشار إلى أن متحف المطار بمبنى ركاب 3، كان يضم سابقًا قرابة 36 قطعة أثرية وتم نقله إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي، لتكون عنصرًا جذب جديد للوافدين بالمطار، وجاري إعداد وتجهيز قاعة عرض جديدة داخل مبنى ركاب 2 بالمطار بمساحة تصل إلى نحو 150 مترًا.

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