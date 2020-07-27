ترميم التوابيت في متحف الحضارة تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية (صور)

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(مصراوي):



أعلنت وزارة السياحة والآثار، نقل التوابيت الملكية بنجاح إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لترميمها وتجهيزها لاستقبال المومياوات الملكية في موكب مهيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل 17 تابوتًا ملكيًا لترميمها وتجهيزها للعرض استعدادًا لاستقبال المومياوات الملكية عند نقلها من المتحف المصري بالتحرير.

يأتي ذلك استعدادًا للموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضحت الدكتورة منال الغنام مدير عام الترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أن عملية نقل التوابيت تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وتحت إشراف أثريوا ومرمموا متحف الحضارة، مشيرة إلى أنهم في حالة جيدة من الحفظ وقد تم معاينة التوابيت وعمل تقرير حالة مفصل لكل تابوت على حدة لإثبات حالة حفظه بصورة دقيقة قبل عملية التغليف والنقل، كما قام فريق الترميم بأعمال التنظيف والترميم الأولي للتوابيت قبل التغليف.

وشددت على أن عملية التغليف والنقل تمت على أعلى قدر من الكفاءة، وطبقًا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار .

وأضافت: "جميع التوابيت تخضع الآن إلى أعمال الترميم من قبل فريق عمل متخصص من مرممي معمل الترميم بالمتحف لتقويتها وتثبيت بعض القشور بها، لكي تكون جاهزة للعرض واستقبال المومياوات الملكية".

جدير بالذكر أن عملية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ستتم وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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