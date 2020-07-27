إطلاق خدمة "صيدليتي" للصحفيين وأسرهم.. تعرف على التفاصيل

إطلاق خدمة "صيدليتي" للصحفيين وأسرهم.. تعرف على التفاصيل
(مصراوي):
أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي"، بداية من الأربعاء المقبل، على أن تعود مرة أخرى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال عبدالمجيد: "بموجب هذا الكارنيه الخاص، الذي يحمل بيانات العضو، ورقمًا كوديًا، يحق للصحفي وأسرته، أمهات، آباء، أزواج، أبناء، أشقاء، شقيقات، الحصول على خدمة الخصم على مشتريات العلاج بـ1500 صيدلية، تصل إلى 10% على الأجنبي و20% على مشتريات الدواء المحلي، ومستلزمات التجميل".
وأضاف عبدالمجيد، العضو لا يتحمل أي نفقات اشتراك في الخدمة، فقط 20 جنيهًا رسم استخراج نسخة الكارنيه، ليكون بموجبه مستفيدًا من الخدمة من اللحظة الأولى لتسلمه.
وشدد عبدالمجيد، على أن خدمة "صيدليتي"، التي تفعّل في نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى، متاحه لكل الزملاء حاملي عضوية النقابة، دون اشتراط اشتراكهم في مشروع العلاج من عدمه، لتكون متاحة لجميع الزملاء دون أي معوقات.
وأوضح عبدالمجيد: "الخدمة تشمل معظم المحافظات، ومتاح إضافة صيدليات جديدة، حال رشح زملاء ما يرونه مناسبًا في نطاقاتهم الجغرافية".
وحول أسماء الصيدليات وعناوينها، قال عبدالمجيد: "تم إعداد دليل يحوي أسماء الصيدليات، ونسب الخصم المقدمة من قبلها، وعناوين وتليفونات فروعها، ويحوي أيضًا تليفونات غرفة صيدليتي، لتقديم الدعم الفوري على مدار 24 ساعة، حال أي مشكلة لحلها، والزميل متواجد بالصيدلية، حيث تم الاتفاق مع الشركة المتعاقدة مع الصيدليات على توفير هذه الخدمة".
ونوه عبدالمجيد إلى أن الخدمة، سيحصل عليها الزملاء، بموجب كارنيه "صيدليتي"، الذي يستخرج لهم، من مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، دون غيره، لاحتوائه على رقم كودي مسجل لدى الصيدليات، مقدمة الخدمة.
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