إطلاق خدمة "صيدليتي" للصحفيين وأسرهم.. تعرف على التفاصيل

(مصراوي):

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي"، بداية من الأربعاء المقبل، على أن تعود مرة أخرى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالمجيد: "بموجب هذا الكارنيه الخاص، الذي يحمل بيانات العضو، ورقمًا كوديًا، يحق للصحفي وأسرته، أمهات، آباء، أزواج، أبناء، أشقاء، شقيقات، الحصول على خدمة الخصم على مشتريات العلاج بـ1500 صيدلية، تصل إلى 10% على الأجنبي و20% على مشتريات الدواء المحلي، ومستلزمات التجميل".

وأضاف عبدالمجيد، العضو لا يتحمل أي نفقات اشتراك في الخدمة، فقط 20 جنيهًا رسم استخراج نسخة الكارنيه، ليكون بموجبه مستفيدًا من الخدمة من اللحظة الأولى لتسلمه.

وشدد عبدالمجيد، على أن خدمة "صيدليتي"، التي تفعّل في نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى، متاحه لكل الزملاء حاملي عضوية النقابة، دون اشتراط اشتراكهم في مشروع العلاج من عدمه، لتكون متاحة لجميع الزملاء دون أي معوقات.

وأوضح عبدالمجيد: "الخدمة تشمل معظم المحافظات، ومتاح إضافة صيدليات جديدة، حال رشح زملاء ما يرونه مناسبًا في نطاقاتهم الجغرافية".

وحول أسماء الصيدليات وعناوينها، قال عبدالمجيد: "تم إعداد دليل يحوي أسماء الصيدليات، ونسب الخصم المقدمة من قبلها، وعناوين وتليفونات فروعها، ويحوي أيضًا تليفونات غرفة صيدليتي، لتقديم الدعم الفوري على مدار 24 ساعة، حال أي مشكلة لحلها، والزميل متواجد بالصيدلية، حيث تم الاتفاق مع الشركة المتعاقدة مع الصيدليات على توفير هذه الخدمة".

ونوه عبدالمجيد إلى أن الخدمة، سيحصل عليها الزملاء، بموجب كارنيه "صيدليتي"، الذي يستخرج لهم، من مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، دون غيره، لاحتوائه على رقم كودي مسجل لدى الصيدليات، مقدمة الخدمة.