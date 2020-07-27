أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

للقطاع العام والأعمال.. رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس حتى الاثنين

10:01 م الإثنين 27 يوليه 2020
للقطاع العام والأعمال.. رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس حتى الاثنين

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

(مصراوي):

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب مدبولي بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعًا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.

اجازة العيد مجلس الوزراء القطاع العام عيد الأضحى

الخبر التالى:

بقواعد تنسيق العالم الماضي.. التعليم العالي تكشف موعد اختبار قدرات إعلام وفنون جميلة وتربية رياضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أرقام مبشرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين