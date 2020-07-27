للقطاع العام والأعمال.. رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس حتى الاثنين
(مصراوي):
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب مدبولي بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعًا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.
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