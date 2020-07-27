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"تنظيم التراخيص إلكترونيًا".. رئيس الأعلى للإعلام يترأس أولى اجتماعات اللجان

09:17 م الإثنين 27 يوليه 2020
"تنظيم التراخيص إلكترونيًا".. رئيس الأعلى للإعلام يترأس أولى اجتماعات اللجان

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):

ترأس كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، أول اجتماع للجان بعد تشكيلها، ورحب بأعضاء اللجان المختصة بالتراخيص، وكلفهم بدراسة ملف التراخيص وتقديم دراسة وافية لتنظيم العمل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وطلب رئيس المجلس من الأعضاء، تسليم كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري، وتنظيمه من خلال الإنترنت، كما استعرض خلال الاجتماع نماذج التراخيص الخاصة بالقنوات والمواقع الإلكترونية.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأحد، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم الصحافة مجلس الوزراء

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