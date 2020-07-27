​بالتشكيل والاختصاصات.. "الأعلى للإعلام" يستحدث لجنة لترخيص المواقع الإلكترونية

(مصراوي):

استحدث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لجنة لترخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، برئاسة حسام عبدالمولى صقر عضو المجلس، وعضوية كل من أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورانيا متولي هاشم عضو المجلس والمستشار أحمد عبدالعزيز طه والمهندس محمد أحمد إبراهيم، ممثلًا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأحمد سعيد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواقع الإلكترونية ورئيس الإدارة الاقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشيماء عبداللاه عبدالحميد حسن.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص التي ترد إلى المجلس بشأن المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أو ما يحال إليها من موضوعات تكون مرتبطة بيطيعة أعمالها، وتعد تقريرًا برأيها يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.