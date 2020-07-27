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جامعتان صينيتان تهديان مستشفيات جامعة عين شمس 30 ألف ماسك طبي (صور)

07:46 م الإثنين 27 يوليه 2020
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كتبت- داليا شبل:

قالت الدكتورة إسراء عبدالسيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، إن جامعتي تيانجين الصينيتين أهدتا مستشفيات جامعة عين شمس، 30 ألف ماسك طبي، في إطار دعم الحكومة الصينية للدولة المصرية في مواجهة خطر جائحة كورونا العالمية، والتعاون المثمر بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية.

وأكدت عبدالسيد، أن هذه الهدية تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، ما يؤكد عمق الروابط بين الجانبين، ويعكس دور معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، في تدعيم أواصر التعاون على كافة المستويات والأصعدة.

يذكر أن التعاون بين جامعة عين شمس وجامعتي تيانجين الصينيتين لم يكن الأول، حيث سبقه تعاون دولي في المجال الهندسي من خلال إنشاء ورشة لوبان العالمية لأول مرة في أفريقيا ومقرها كلية الهندسة جامعة عين شمس.

مستشفيات جامعة عين شمس ماسك طبي إسراء عبدالسيد فيروس كورونا

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