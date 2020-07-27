عودة مصطفى عبده وظهور أيمن شوقي.. انطلاق قناة الأهلي في ثوبها الجديد اليوم

(مصراوي):

تنطلق في السابعة من مساء اليوم، قناة النادي الأهلي، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها على مدار الـ3 أشهر الماضية، فيما تشهد غدًا الثلاثاء، إذاعة استوديو تحليلي لمباراة الأهلي والجونة الودية، التي سيخوضها الفريقان استعدادًا لعودة الدوري.

وشهدت القناة خلال الأيام الماضية التعاقد مع عدد من الشخصيات الإعلامية، حيث يقدم البرنامج الصباحي كل من نهاوند سري وكريم كوجاك، وكذلك برنامج إخباري خاص بالصحافة وكواليس التتش، من تقديم أمير هشام ومحمد سعيد، ثم بعد ذلك برنامج السادسة من تقديم سارة محسن وأحمد سمير، ثم البرنامج المسائي تحت مسمى "البيت الكبير" ، من تقديم هاني رمزي وسهام صالح.

ويستمر عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي في تقديم برنامج ملك وكتابة، كما يستمر برنامج الأشبال من تقديم أسامة حسني،

ويعود مصطفى عبده للقناة بعد فترة غياب لسنوات، ببرنامج أسبوعي.

فيما يقدم أيمن شوقي، الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة، كما يقدم إسلام الشاطر برنامج حصاد أسبوعي، وأخيرًا برنامج خط أحمر، ويقدمه محمد فارس وأحمد أسامة.

كما تعاقدت القناة مع العديد من المحللين وهم محمد يوسف وشريف عبدالمنعم وهاني العجيزي وأسامة حسني وعلاء ميهوب وعادل مصطفى.