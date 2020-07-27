بـ100 مليون جنيه.. الرئيس السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

(مصراوي):



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بدعم صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.​