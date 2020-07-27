"الإنجيلية": 3 أغسطس عودة الصلاة في الكنائس باستثناء يومي الجمعة والأحد

اجتمع المجلسُ الإنجيليُّ العامّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الاثنين، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإلكترونيّ لمناقشة العودة التدريجية للعبادة في الكنائس.

وفي بداية الاجتماع، قدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرر المجتمعون ما يلي:

1. العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارًا من يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، على أن يستمر تعليق العبادة يومي الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في الفيلم الاسترشادي المرفق بهذا البيان، وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

2. بالنسبة للجنازات والأفراح يسمح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة.

3. السماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لـ100 شخص.

4. السماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.

5. السماح بزيادة نسبة الحضور في إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة.

6. السماح بعودة فريضة العشاء الرباني مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في الفيلم الاسترشادي وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

7. تستمر هذه القرارات لحين إشعار آخر.

واختتم البيان: "نصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يعطي الله الحكمة للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تحيط بوطننا الغالي مصر".