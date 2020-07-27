"الصحة" تناشد مَن يحتاجون إلى جراحات عاجلة التسجيل بـ"قوائم الانتظار"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء ٤٤٣ ألفًا و٧٨٧ عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى اليوم الإثنين.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، إن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات؛ لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون إلى التدخلات الجراحية العاجلة، إلى سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار؛ حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها حتى اليوم تتضمن ١٧٤ ألفًا و٩٤١ عملية قسطرة قلب، و٢٦ ألفًا و٧٦٠ جراحة قلب مفتوح، و١٦٤ ألفًا و٦٧٦ جراحة رمد، و٢١ ألفًا و٧٦٦ جراحة مخ وأعصاب، و٢٢ ألفًا و٢٤٠ جراحة عظام، و٢٨ ألفًا و٨٨٠ جراحة أورام.

وأضاف مجاهد أنه تم إجراء ٢٩٩١ عملية زراعة قوقعة أذن، و٢٣٨ زراعة كلى، و٣٨٥ زراعة كبد، كما تم إجراء ٧٤٨ عملية قسطرة طرفية، و١٦٢ عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا.

وأشار مجاهد إلى أنه تم تحويل 22 ألفًا و26 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم إلى أي تدخلات جراحية، مؤكداً أنه تتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت ٢٧٥ ألف و٥٨٨ عملية جراحية من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات ١١٤ ألفًا و٣٤ عملية من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أية تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.