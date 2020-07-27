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95% للطب و80% للهندسة.. الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات

04:18 م الإثنين 27 يوليه 2020
95% للطب و80% للهندسة.. الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

كتبت- داليا شبل:

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، وافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة تنسيق القبول بالكليات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي التعليم العالي

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