أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

المصيلحي: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية في الوقفة وأول أيام عيد الأضحى

03:55 م الإثنين 27 يوليه 2020
المصيلحي: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية في الوقفة وأول أيام عيد الأضحى

الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم فتح منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة يوم الوقفة وأول أيام عيد الأضحى؛ لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين، وتوفير خراف حية بسعر 58 جنيهًا قائمًا بالاتفاق مع وزارة الزراعة في عدد 36 شادرًا في 16محافظة، واستيراد خراف مبردة من السودان بسعر 90 جنيهًا للكيلوجرام، والضأن الطازج البلدى بـ100 جنيه، والمجمد بـ65 جنيهًا.

جاء ذلك خلال افتتاح المصيلحي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، هايبر لمجموعة اللولو الإماراتية، الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة، بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع، وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1000 فرصة عمل، بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة اللولو الإماراتية، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر، وممثل سفير الهند.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة اللحوم الموردة لوزارة الأوقاف لصكوك الأضاحي إلى 1000 طن لحوم، بما يعادل 5000 رأس ماشية، كما يتم طرح اللحوم البلدي في الأسواق من 90 إلى 120 جنيهًا.

علي المصيلحي منافذ المجمعات الاستهلاكية عيد الأضحى

الخبر التالى:

95% للطب و80% للهندسة.. الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:95% للطب و80% للهندسة.. الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات