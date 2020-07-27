المصيلحي: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية في الوقفة وأول أيام عيد الأضحى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم فتح منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة يوم الوقفة وأول أيام عيد الأضحى؛ لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين، وتوفير خراف حية بسعر 58 جنيهًا قائمًا بالاتفاق مع وزارة الزراعة في عدد 36 شادرًا في 16محافظة، واستيراد خراف مبردة من السودان بسعر 90 جنيهًا للكيلوجرام، والضأن الطازج البلدى بـ100 جنيه، والمجمد بـ65 جنيهًا.

جاء ذلك خلال افتتاح المصيلحي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، هايبر لمجموعة اللولو الإماراتية، الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة، بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع، وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1000 فرصة عمل، بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة اللولو الإماراتية، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر، وممثل سفير الهند.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة اللحوم الموردة لوزارة الأوقاف لصكوك الأضاحي إلى 1000 طن لحوم، بما يعادل 5000 رأس ماشية، كما يتم طرح اللحوم البلدي في الأسواق من 90 إلى 120 جنيهًا.