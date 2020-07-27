أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

وزير خارجية السعودية يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

03:20 م الإثنين 27 يوليه 2020
وزير خارجية السعودية يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها سامح شكري، لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، والقضايا ذات الاتجاه المشترك على رأسها الوضع في ليبيا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تم إنهاء إجراءات سفر الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار.

وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفى مع سامح شكرى بالقاهرة، تحدثنا عن الأمور الإقليمية والوضع في ليبيا، وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصرى وإعلان القاهرة، وأهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن القومى المصرى وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية .

وأضاف وزير الخارجية السعودي، سنستمر في التنسيق الكثيف بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي، مشيرا إلى أن هناك توافق كامل بين الرؤية المصرية والسعودية بما يدور في المنطقة وسبل معالجتها، مضيفا: "سنكون على اتصال مستمر وسنكون يدا واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة".

مطار القاهرة الدولي فيصل بن فرحان السعودية

الخبر التالى:

المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب يناقشون قرار إعادة فتح الكنائس.. اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صاحب العقار أم المستأجر.. من يتحمل رسوم مخالفات البناء؟ البرلمان يحسم الجدل