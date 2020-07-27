أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

شردي رئيسا.. الأعلى للإعلام يعلن تشكيل لجنة التظلمات

02:51 م الإثنين 27 يوليه 2020
شردي رئيسا.. الأعلى للإعلام يعلن تشكيل لجنة التظلمات

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 ، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

وجاء تشكيل لجنة التظلمات بتولي محمد مصطفى شردي رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والإعلامية هناء السمري، وطارق السعدنى من ذوى الخبرة القانونية.

وتتمثل اختصاصات اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها أن تجري ما تراه لازماً للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريراً مسبباً بنتائج هذه الدراسة، وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمد مصطفى شردي علاء ثابت خالد صلاح

الخبر التالى:

وزير خارجية السعودية يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صاحب العقار أم المستأجر.. من يتحمل رسوم مخالفات البناء؟ البرلمان يحسم الجدل