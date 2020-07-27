وزير النقل يتفقد مترو الزمالك ويتابع حقن التربة أسفل العمارة المتصدعة

مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لمتابعة البدء في حقن التربة أسفل السور الخارجي وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.

وأعلن الدكتور عمرو علي عبدالرحمن، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس، تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور السفارة، وصرح بأن التوصيات التي خرجت بها اللجنة والخاصة بما حدث بالعقار تمثلت في الآتي:

متابعة رصد العقار والذي تقوم به الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لكل ساعة ويتم بعد ذلك زيادة الرصد إلى 4 ساعات ولحين الانتهاء من مرور الماكينة وتبطين جسم النفق ويتم المحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع للتربة أسفل الأساسات وبالمنطقة التي حدث هروب التربه بها وذلك باستخدام الخرسانة وحقن فراغات التربة بمونة الأسمنت غير القابل للانكماش وأن يتم الكشف عن إحدى القواعد لأحد الأعمدة الداخلية للتعرف على نوعية الأساسات.

وأضاف أنه بعد التأكد من الانتهاء من ملء الفراغات داخل المنطقة التي حدث بها هروب للتربة يتم صب بلاطة خرسانية مسلحة بمنطقة الركن بالعقار رقم 17 كما سيتم ملء الشروخ بحوائط المباني بمونة أسمنتية وبعدها سيتم صلب الهيكل الخرساني للعقار رقم 17 من هذه الناحية (ركن العمارة) بالدور الأرضي، وبعد صب هذه الباكية للعقار يسمح لماكينة الحفر باستكمال عملها، وسيتم رصد العقار مساحيا لمدة أسبوعين، كما سيتم ملء فراغات التربة اسفل القواعد من الخارج من جهة مبنى سفارة البحرين حتى التأكد من ملء جميع الفراغات.

في سياق متصل، أكد وزير النقل أن سكان العقار لو لديهم أي طلبات بخصوص التقرير نحن في صف السكان وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التأمين والسلامة، واليوم بدأنا بأجهزة الرصد وهي أول توصية وضعتها اللجنة لرصد حركة العقار وسوف ننفذ ما جاء بالتقرير وما جاء بالتقرير بأن التربة هربت من أساسات الركن والمجاور لسفارة البحرين (قاعدة العمود الذي بهذا الركن)، وهو الركن الوحيد المتضرر وليس أي مكان آخر بالعمارة وتوصيات اللجنة أشارت إلى تنفيذها بالكامل لن يتعدى أسبوعين بسبب فترة إجازة العيد والتي تشهد إلى حد ما نقص في العمالة ولكن المقاولون العرب وشركة أوراسكوم بما لهم من خبرة وباع كبير في مجال الإنشاءات وسند العقارات ستقوم بالتنفيذ على أكمل وجه وإعادة الآمان للعمارة من الناحية الهندسية وسيقومو بالصلب والتدعيم خلال أسبوعين خاصة وأنهما يقومان بتنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع شركة فينسي الفرنسية.

وتابع الوزير على أنه بعد دخول الماكينة الحائط الأمامي للمحطة واستكمال الحقن في الحلقتين أو الثلاثة المتبقيتين حول الماكينة وأن بناء الحلقات الخرسانية أمام وجه المحطة والحقن حولها في حد ذاته تثبيت للتربة لأننا نقوم بالحقن بضغط من داخل الماكينة والمونة داخله محقونة تحت ضغط فهي تقوم بتخلخل التربة من الداخل مع ماكينة الحقن التي سيتم العمل بها فورا للحقن من الخارج وماكينة الحفر ستبطن الثلاث حلقات المتبقيين وتحقن خلفهم فيتم ضغط الحقن من أسفل فأكون قد حقنت من أسفل ومن أعلى وهذا تثبيت وتدعيم سريع للعقار.

وأضاف أن الماكينة حفرت من النيل حتى موقع العقار تقريبًا في حدود 200 متر حيث يوجد 5 عقارات قبل ذلك ولم يتأثروا وبعد ذلك لا يوجد محطة بالزمالك سوى محطة صفاء حجازي حيث تتجه الماكينة إلى الكيت كات والمنشآت التي حول المحطة أمنة تمامًا لأن المحطة عبارة عن صندوق خرساني قوي جدا يتكون من حوائط وأرضية وأسقف مدعمة وخاصة أن المباني المجاورة مباني خفيفة والمحطة انتهت بالكامل من الأعمال الإنشائية.

وطمأن الوزير سكان الزمالك أن حركة قطارات المترو فيما بعد أثناء تشغيله مستقبلا ستكون آمنة لأن القطار هو قطار خفيف على قضبان معزولة يمشي في نفق معزول والقضبان محمولة على بذلت وهو ما حدث في خطوط المترو التي تعمل حاليًا مثل الخط الأول والثاني والجزء الأول والثاني من الخط الثالث للمترو تم تنفيذ هذه المراحل كلها وفق أسس هندسية مؤمنا تمام مثلها مثل شبكات المترو في العالم كله ولم تؤثر على العقارات خاصة وأنها تنشأ وتنفذ وفق أسس هندسية عالية جدا كما قام الوزير يرافقه سفير دولة البحرين الشقيقة بتفقد سور السفارة والغرفة الملحقة بالسور والتي تأثرت بسبب هروب التربة وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة حيث أكد الوزير أنه سيتم البدء في المعالجة فورا و الاطمئنان على كافة مباني السفارة.

وبعد ذلك التقى الوزير بأحد سكان العمارة حيث أكد له أننا في خدمة أهالي الزمالك واي مواطن مصري وسنقوم بكل الإجراءات الخاصة بتدعيم العمارة وتحقيق صالح سكان العمارة في أي طلبات خاصة بهم وأننا نقف جميعا في صف واحد وأن أهالي الزمالك سيسعدون بمترو الأنفاق عندما يبدأ تشغيله في الزمالك، وسيفتخرون بأنهم شاركوا في هذا المشروع القومي، لافتا إلى أن سكان الزمالك مع استكمال الخط الثالث للمترو يمكنهم الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة بدون ركوب أي مواصلات أخرى.