وزيرة الهجرة تشكر رئيس جمعية" صباح الأحمد" بالكويت لموقفه من العامل المعتدى عليه

كتب - أسامة على:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، صباح الاثنين، مع ناصر العتيبي رئيس جمعية "صباح الأحمد" التي يعمل بها المواطن المصري "وليد" المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي، لتقديم الشكر على موقفه عقب الاعتداء على العامل المصري.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن شكرها للسيد ناصر العتيبي على موقفه الرافض لواقعة التعدي على مواطن مصري يعمل لدى جمعية "صباح الأحمد"، فضلا عن تعامله بمنتهى الحكمة في مسألة شديدة الحساسية، الذي انتهى بتقديمه استقالته من الجمعية التي شهدت الواقعة، ويعد ذلك تأكيدا على أن القانون سيأخذ مجراه في هذه الواقعة بما لا يدع مجالا للشك في أن شيئا من التهاون من الممكن أن يحدث لصالح الشخص المعتدي.

وأكد العتيبي خلال تواصله مع مكرم، أن السلطات المعنية الكويتية رفضت بشكل قاطع ما وقع من تعدى على المواطن المصري "وليد" من ضمنهم مكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية أنس الصالح، ووزير التجارة خالد الروضان، فضلًا عن تفاعل الشعب الكويتي مع الواقعة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه منذ اللحظة الأولى لما حدث يتواصل بشكل خاص مع وليد، للاطمئنان عليه، وتأكيدا له على تحقيق العدل سواء كان المخطئ كويتيًا أو مصريًا أو أية جنسية أخرى.

وأكدت وزيرة الهجرة، على تقديرها للسلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين، واتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المعتدي وضمان الحقوق القانونية للمواطن المصري المعتدى عليه، بعدما تم إلقاء القبض على المعتدي وتسجيل القضية جنحة، بعدما تم تحويل الواقعة برمتها للتحقيق، وجاري حاليا تفريغ الكاميرات واستكمال استجواب المتهم المقبوض عليه، وتستمر وزارة الهجرة في متابعة مستمرة لمجريات القضية وتطوراتها.

وفي ختام اتصالها طالبت وزيرة الهجرة من ناصر العتيبي رئيس جمعية "صباح الأحمد" العدول عن استقالته التي تقدم بها من رئاسة الجعمية، تنديدا منه بواقعة الاعتداء الذي وقع على المواطن المصري، حتى يستمر في أداء مهامه المقدرة من قبل كافة المسئولين والعاملين.

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