تضم مذيعًا وأستاذا بالجامعة.. الأعلى للإعلام" يشكّل لجنة تراخيص شركات بحوث الرأي والمشاهدة

مصراوي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

وجاء تشكيل لجنة تراخيص شركات بحوث الرأي والمشاهدة والتحقق من الانتشار، برئاسة الدكتور أمير نبيل جميل (رئيس اللجنة).

ويشارك في تشكيل اللجنة الدكتور أيمن منصور أستاذ الإعلام، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار أحمد عبدالعزيز طه، وأحمد عبد الصمد المذيع بالقناة الأولى المصرية.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص للشركات العاملة في مجال بحوث الرأى والمشاهدة أو التحقق من الانتشار أو استطلاعات الرأى، وذلك فيما يتعلق بمجالى الصحافة والإعلام.

وتختص اللجنة بوضع معايير بحوث الرأى والمشاهدة والتحقق من الانتشار واعتماد استمارات العينة متابعة المنهجية العلمية المطبقة في الدراسة وتختص اللجنة بمتابعة النتائج والتوصيات المقترحة وإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.