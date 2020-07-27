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بدء اجتماع الوطنية للصحافة لتشكيل اللجان النوعية للهيئة

02:00 م الإثنين 27 يوليه 2020
بدء اجتماع الوطنية للصحافة لتشكيل اللجان النوعية للهيئة

عبد الصادق الشوربجي

بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى تعقده الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، لتشكيل اللجان النوعية للهيئة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد عقدت اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، من قبل، بحضور المستشار عادل بريك، وسامية زين العابدين، والدكتور إيهاب أبوعيش، ووليد عبد العزيز، وسامح عبد الله، وأسامة سعيد، والدكتورة فاطمة سيد أحمد والدكتور أحمد مختار.

واختارت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أحمد مختار وكيلا للهيئة ومروة نبيه لمنصب الأمين العام، وذلك خلال أول اجتماع لها.

عبد الصادق الشوربجى الوطنية للصحافة تشكيل اللجان النوعية

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