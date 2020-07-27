مصر للطيران: إقلاع 26 رحلات تنقل 2000 راكب من جنسيات مختلفة
كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الاثنين، ويشمل 26 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم، لتنقل اليوم ألفين راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.
وقالت الشركة، في بيان إن الرحلات ستكون إلى وجهات (باريس- كوبنهاجن- روما- لندن- ميلانو- الخرطوم- بيروت- البحرين) ورحلتين جويتين إلى (دبي و أبوظبي) بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من (أبها- المدينة المنورة- جدة - الرياض-الدمام- الكويت)، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٠٠٠ راكب.
وأشارت الشركة الى أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضًا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعية إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل.
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