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رئيس الأركان يشهد إجراءات الاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي -صور

12:44 م الإثنين 27 يوليه 2020
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كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الإثنين، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية برًّا وبحرًا وجوًّا، بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، وكذلك عرض قرارات القادة على كل المستويات وتنظيم التعاون بين كل عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة؛ بما يضمن تنفيذ كل العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.

وناقش الفريق محمد فريد عددًا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال القوات المسلحة؛ لما يبذلونه من تضحيات بكل غالٍ ونفيس، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

حضر إجراءات الاصطفاف عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق محمد فريد لقوات المسلحة الاستعداد القتالي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي الاتجاه الاستراتيجي الغربي

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