غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 4 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان - ش نصوح - طومان باى - شارع العزيز بالله - شارع جسر السويس من التجنيد حتى ميدان روكسي - منطقة الزيتون الشرقية).

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع المياه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28-7-2020 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لاعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بجسر السويس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.