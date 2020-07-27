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سكني وتجاري وإداري.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالأميرية

11:58 ص الإثنين 27 يوليه 2020
سكني وتجاري وإداري.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالأميرية

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في حي الأميرية على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 700 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 420 جنيها للسكني و480 جنيها للإداري و600 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 252 جنيها للسكني و288 جنيها للإداري و360 جنيها للتجاري و180 جنيها للصناعي.

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