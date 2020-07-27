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وزير التموين: توفير 18 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى

11:27 ص الإثنين 27 يوليه 2020
وزير التموين: توفير 18 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير 18 ألف رأس ماشية في حجر أبو سنبل؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك؛ حيث يوجد كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وأشار المصيلحي إلى أنه يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بـ85 جنيهًا، والبرازيلي الطازج من 90 إلى 100 جنيه، وأيضاً اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، كما يتم طرح اللحوم البلدي في الأسواق من 90 إلى 120 جنيهًا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، هايبر لمجموعة "اللولو" الإماراتية الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة، بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع، وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1000 فرصة عمل بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة لولو الإماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر، وممثل سفير الهند.

علي المصيلحي وزير التموين عيد الأضحى رؤوس ماشية

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