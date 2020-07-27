وزير خارجية السعودية يصل القاهرة
كتب - محمد عبيد
وصل فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات، للقاء عدد من المسؤولين.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن الجبير سيلتقي خلال زيارتة إلى القاهرة عددًا من المسؤولين، ونظيره سامح شكري، لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث في اليمن وسوريا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، ويناقش آخر التطورات الإفريقية، وكذلك بالشرق الأوسط.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
92062
عدد المصابين
-
33831
عدد المتعافين
-
4606
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16106839
عدد المصابين
-
9848050
عدد المتعافين
-
645806
عدد الوفيات
إعلان