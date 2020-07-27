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وزير خارجية السعودية يصل القاهرة

11:23 ص الإثنين 27 يوليه 2020
وزير خارجية السعودية يصل القاهرة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

كتب - محمد عبيد

وصل فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات، للقاء عدد من المسؤولين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن الجبير سيلتقي خلال زيارتة إلى القاهرة عددًا من المسؤولين، ونظيره سامح شكري، لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث في اليمن وسوريا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، ويناقش آخر التطورات الإفريقية، وكذلك بالشرق الأوسط.

السعودية مطار القاهرة الدولي فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

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