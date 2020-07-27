مفاهيم خاطئة عن العدادات مسبقة الدفع.. إليك كل ما يتعلق بعمليات شحن

كتب- محمد صلاح:

ظهرت في الآونة الأخيرة معلومات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات عن العدادات مسبقة الدفع، وانتشرت بشكل كبير.

وحرصًا من "مصراوي" على توضيح كل الإجراءات الصحيحة والمعلومات أيضًا، تواصلنا مع الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير إدارة العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لتوضيح تلك المفاهيم الخاطئة.

وأوضح عبد الدايم، فى تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن هناك معلومات لا صحة لها على الإطلاق خاصة بعمليات شحن العدادات مسبقة الدفع، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها ماتشحنش كارتك غير لما تكون طافي كل حاجة في شقتك، كلام خطأ ١٠٠%، مؤكدًا أن العداد يقوم بعمليات الخصم من الرصيد بناءً على الشريحة الحالية للمشترك ووفقًا لشدة التيار المستخدمة.

واستطرد مدير إدارة العدادات الذكية: "يوجد بالعداد لمبة اسمها النبضات كل ما تزود في الأحمال كل ما اللمبة تكون سريعة والمعدل لكل ١٠٠٠ نبضة العداد بيحسب ١ كيلو.

وتابع عبد الدايم: كما أن العداد محمل بحدود الشرائح، وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقًا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك؛ بمعنى كل لما بتستهلك عددًا من الكيلووات؛ حيث تلقائيًّا يتم النقل على الشريحة اللي بعدها، والتى تكون بسعر أعلى من السعر السابق، منوهًا بأنه على الرغم من أن الاستهلاك اليومي من الممكن أن تكون مثبته وعامل لنفسك حد معين، قائلًا: "العبرة أنك بتتنقل من شريحة لشريحة، وبالتالى المحاسبة بتختلف نتيجة اختلاف السعر في كل شريحة؛ عشان كده مفيش حاجة اسمها بتثبت على الشريحة طوال الشهر إلا إذا كنت على آخر شريحة بتفضل عليها وبمجرد أول يوم في الشهر الجديد بترجع تانى لأول شريحة، وعشان تتأكدوا من صحة كلامي الناس اللي بتنصح وبتقول وانتوا بتشحنوا اقفلوا الأنوار، أحب أنا اسألهم: "يا ترى لما عملتوا كده فضلتوا ثابتين على الشريحة الأولى ولا اتغيّرت؟".

وأكد مدير إدارة العدادات الذكية عدم صحة ما يتردد عن عدم قيام أي مواطن بشحن العداد آخر الشهر، لانتهاء الرصيد بسرعة، قائلًا: "والله غلط، والشحن في أي وقت؛ أول الشهر زي آخر الشهر، العبرة كلها حضرتك واقف على اي شريحة".

ونوه عبد الدايم بأنه عند قيام أي مواطن بإجراء عملية شحن العداد عليه القيام بوضع الكارت في العداد حتى يتمكن من التعرف تلقائيًّا على وجود أية مشكلة لتقديم المساعدة له.