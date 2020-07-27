بـ130 ألف جنيه.. كيف تحجز جبانة في المرحلة الثانية لمقابر وادي الراحة (فيديو)

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لحجز جبانات وادي الراحة، خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020، بمساحة 20 مترًا للمدفن الواحد، جنوب مدينة القاهرة الجديدة طريق (القطامية - العين السخنة).

ويكون التخصيص للمدفن مقابل 130 ألف جنيه تسدد عبر طريقتين كما يلي:

1- سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة، ويتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

2- السداد على دفعات (يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالي المبلغ (32.500 جنيه) ثم تسديد باقي المبلغ على 3 أشهر متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020 ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والإطلاع على أصول المستندات.

3- ويضاف مبلغ 20 ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فوراً في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

ويمكن الاطلاع على طريقة التسجيل لحجز جبانات وادي الراحة المرحلة الثانية من خلال الفيديو التالي:

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